Ajansspor 25 Aralık 2021 Cumartesi 09:24 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 09:24

Beşiktaş, Basel ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Eray Cömert'i transfer listesine ekledi. Eray'ın dün akşam oynanan Beşiktaş-Göztepe maçını tribünden takip ettiği öğrenildi.

23 yaşındaki savunmacı bu sezon İsviçre ekibinde 19 maçta görev aldı ve 1 kez fileleri havalandırdı.

ERAY CÖMERT KİMDİR?

Eray Cömert, 4 Şubat 1998 yılında, İsviçre'nin Rheinfelden kentinde dünyaya geldi. Türk asıllı İsviçreli futbolcu olan Eray Cömert aslen Tuncelilidir. Eray Cömert, futbol kariyerine İsviçre'nin Basel takımında başlamıştır. 2016 sezonunda Basel A Takımı ile profesyonel sözleşme imzalayan Cömert, ardından 2017 sezonunda FC Lugano takımında bir sezon kiralık olarak forma giymiştir. Ardından bir sezon da FC Sion takımı formasını kiralık olarak giyen Eray Cömert 2018 tarihinde tekrar Basel A Takım kadrosuna dahil olmuştur.