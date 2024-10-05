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Spor

Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu için sakatlık açıklaması

Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu'nun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

DHA5 Ekim 2024 Cumartesi 16:40 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu için sakatlık açıklaması
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Beşiktaş kaleci Ersin Destanoğlu'nun sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Eintracht Frankfurt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Ersin Destanoğlu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

23 yaşındaki genç kaleci, UEFA Avrupa Ligi 2'nci haftasında Eintracht Frankfurt ile oynanan maçta bu sezon ilk kez siyah-beyazlı formayı giymişti.

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