Milliyet 12 Şubat 2022 Cumartesi 09:22 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 09:22

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, yeni bir destana daha imza atarken, genç file bekçisinin her iyi performansı, Avrupa'da mücadele eden takımların ilgisini daha fazla topluyor. Ancak siyah-beyazlıların Ersin'e izin vermeye niyeti yok.

Kaleye geçtiği günden beri her geçen gün performansını daha üst seviyelere çıkaran ve önceki gün de Ziraat Türkiye Kupası'nda, takımının Göztepe'yi penaltılarla geçmesini sağlayan Ersin, bu maçın ardından soyunma odasında tebrik yağmuruna tutuldu. Sergen Yalçın'ın şans vermesinden sonra Avrupa'daki birçok kulübün dikkatini çeken ve takibi altında olan Ersin için gelecek tekliflere tek bir şartla bakılacak.

Böylesine genç bir kaleci bulmanın çok maliyetli olduğunu bilen siyah-beyazlı yönetim, astronomik denilecek türden bonservis bedelleri olmadığı sürece, Ersin'i göndermeyi düşünmüyor. Kaleci ve golcü istikrarının ne kadar önemli olduğunu bilen Beşiktaş Yönetimi, tüm planlarını yeni sezon için de Ersin ve Mert ile devam etme üzerine kurdu.

YENİ PLÂNLAMA

Beşiktaş Yönetimi ayrıca tıpkı Ersin gibi özkaynak düzeninin diğer genç kalecilerini de sistemin içine dahil edebilecek planlama yaptığı da öğrenildi.