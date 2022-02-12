İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2022 Cumartesi / 11 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu kararı! Satılması için tek şart...
Spor

Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu kararı! Satılması için tek şart...

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Beşiktaş Yönetimi, Ersin Destanoğlu için gelecek transfer tekliflerini tek bir şartla değerlendirmeye alacak.

Milliyet12 Şubat 2022 Cumartesi 09:22 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 09:22
ABONE OL

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, yeni bir destana daha imza atarken, genç file bekçisinin her iyi performansı, Avrupa'da mücadele eden takımların ilgisini daha fazla topluyor. Ancak siyah-beyazlıların Ersin'e izin vermeye niyeti yok.

Kaleye geçtiği günden beri her geçen gün performansını daha üst seviyelere çıkaran ve önceki gün de Ziraat Türkiye Kupası'nda, takımının Göztepe'yi penaltılarla geçmesini sağlayan Ersin, bu maçın ardından soyunma odasında tebrik yağmuruna tutuldu. Sergen Yalçın'ın şans vermesinden sonra Avrupa'daki birçok kulübün dikkatini çeken ve takibi altında olan Ersin için gelecek tekliflere tek bir şartla bakılacak.

Böylesine genç bir kaleci bulmanın çok maliyetli olduğunu bilen siyah-beyazlı yönetim, astronomik denilecek türden bonservis bedelleri olmadığı sürece, Ersin'i göndermeyi düşünmüyor. Kaleci ve golcü istikrarının ne kadar önemli olduğunu bilen Beşiktaş Yönetimi, tüm planlarını yeni sezon için de Ersin ve Mert ile devam etme üzerine kurdu.

YENİ PLÂNLAMA

Beşiktaş Yönetimi ayrıca tıpkı Ersin gibi özkaynak düzeninin diğer genç kalecilerini de sistemin içine dahil edebilecek planlama yaptığı da öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.