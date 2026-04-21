Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş yönetimi, taraftarı heyecanlandıracak bir isim için harekete geçti.

Brezilyalı gazeteci Fabrício Lopes'in aktardığı bilgilere göre; Siyah beyazlılar, "Cebolinha" lakaplı yıldız oyuncu Everton Sousa Soares ile yeniden ciddi şekilde ilgileniyor.

FLAMENGO BU KEZ "SATIŞA" SICAK

Geçmiş transfer dönemlerinde oyuncusunu bırakmaya yanaşmayan veya yüksek bonservis bedelleri talep eden Flamengo, bu kez farklı bir tavır sergiliyor.

Habere göre Brezilya ekibi, 2026 sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu bu transfer döneminde bonservis geliri elde ederek elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

AVRUPA VE BREZİLYA'DAN RAKİPLER VAR

Beşiktaş'ın bu ilgisi yalnız değil. Tecrübeli oyuncu için bazı Brezilya kulüplerinin de devreye girdiği ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor. Ancak Beşiktaş'ın, oyuncuya sunacağı "Avrupa'ya geri dönüş" kozuyla transferde bir adım öne geçmeyi hedeflediği belirtiliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 20 maça çıkan oyuncu 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.