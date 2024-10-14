Beşiktaş'tan evinde farklı tarife

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 4. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını 107-74 yendi.

Siyah beyazlı takım, bu galibiyetle Avrupa'da 4. haftada 2. galibiyetini yaşadı. Beşiktaş ayrıca 2 de mağlubiyet aldı.

Beşiktaş maçı öncesi 3'te 3 yapan ve zirvede yer alan Ratiopharm Ulm ise ilk kez kaybetti.

SALON: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ioannis Foufis, Carlos Cortes, Vasiliki Tsaroucha

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Allman 16, Mathews 15, Needham 9, Berk Uğurlu 9, Yiğit Arslan 12, Morgan 11, Sleva 15, Kerem Konan 2, Martin 12, Terry 6, Ata Özbek, Yağız Aksu

RATIOPHARM ULM: Weidemann 7, Santos 10, Jensen 3, Jessup 4, Essengue 19, Bretzel 4, Herkenhoff 5, Anigbata 2, Klepeisz 4, Saraf 16, Roby

1'İNCİ PERİYOT: 31-9

DEVRE: 61-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 89-49