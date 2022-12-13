Beşiktaş'tan Fas Milli Takımı'na sürpriz talep? Roman Saiss...

Beşiktaş, Fas Milli Takımı'nda sakatlığı bulunan Roman Saiss için özel bir talepte bulundu.

A Spor2un haberine göre, Beşiktaş sağlık heyeti, adelesinde hafif yırtık olan Roman Saiss'le konuştuktan sonra hem futbolcuya hem de Fas Milii Takım doktorlarına Fransa maçında oynamaması önünde istekte bulundu.

32 yaşındaki savunma oyuncusu ise kulüp yetkilileriyle yaptığı görüşmeden ciddi bir sakatlığı olmadığını ve Süper Lig'de maç kaçırmayacağını söyledi.

Roman Saiss, Fas'ın Portekiz ile oynadığı mücadele Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında 57.dakikada sakatlanarak sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Saiss'in formasını giydiği Fas, Dünya Kupası'nın yarı finalinde Fransa ile çarşamba günü saat 22.00'da karşı karşıya gelecek.