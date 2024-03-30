Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye göndermeli paylaşım

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 4-2'lik skorla mağlup etti.
Beşiktaş, bu galibiyetinin ardından ezeli rakibine göndermede bulundu.
Beşiktaş, derbi sonrası şarkıcı Aydın'ın "Kuşum" şarkısıyla paylaşım yaptı.
Beşiktaş'ın kullandığı videoda yer alan ifadeler şu şekilde:
"Gözüm kara
Seni ararım bulurum
Ben her gece
Seni düşünüp sarhoşum
Gözüm kara
Seni ararım bulurum
Ben her gece
Seni düşünüp sarhoşum
Uzaklara uçma kuşum
Uçupta gitme vurulursun
Masallara kanma kuşum
Üzerse eller yorulursun"