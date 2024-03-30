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Spor

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye göndermeli paylaşım

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4-2'lik skorla mağlup ettiği maçın ardından yaptığı paylaşımla ezeli rakibine göndermede bulundu.

30 Mart 2024 Cumartesi 15:54 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye göndermeli paylaşım
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Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 4-2'lik skorla mağlup etti.

Beşiktaş, bu galibiyetinin ardından ezeli rakibine göndermede bulundu.

Beşiktaş, derbi sonrası şarkıcı Aydın'ın "Kuşum" şarkısıyla paylaşım yaptı.

Beşiktaş'ın kullandığı videoda yer alan ifadeler şu şekilde:

"Gözüm kara

Seni ararım bulurum

Ben her gece

Seni düşünüp sarhoşum

Gözüm kara

Seni ararım bulurum

Ben her gece

Seni düşünüp sarhoşum

Uzaklara uçma kuşum

Uçupta gitme vurulursun

Masallara kanma kuşum

Üzerse eller yorulursun"

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