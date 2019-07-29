Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı
Stoper transferini bitiren, sol bek için geri sayıma geçen Beşiktaş, sol kanat için de takviye yapmaya hazırlanıyor.
Schalke'nin 29 yaşındaki futbolcusu Yevhen Konoplyanka ile görüşen ve olumlu yanıt alan siyah-beyazlılar, Ukraynalı oyuncunun kulübü ile de temaslarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'nin de devrede olduğu transfer için yönetimin seferber olduğu kaydedildi.
Konoplyanka geçen sezon Schalke formasıyla 21 maçta 1 gol, 1 asist kaydetmişti.
(Sabah)
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