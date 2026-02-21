Beşiktaş'tan final saati açıklaması: Talep reddedildi

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak olan Beşiktaş GAİN, maç saatine ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.

22 Şubat Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak final mücadelesi saat 20.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Siyah-beyazlı kulüp, maç saatinin değiştirilmesi için talepte bulunduklarını ancak bu isteğin kabul edilmediğini duyurdu:

"Kulübümüz tarafından maç saatine ilişkin değişiklik talebinde bulunulmuş; ancak söz konusu talep, Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda olumsuz sonuçlanmıştır."

AYNI SAATTE BEŞİKTAŞ İLE GÖZTEPE KARŞILAŞACAK

Öte yandan Beşiktaş, aynı gün ve aynı saatte futbol branşında sahasında Göztepe'yi konuk edecek.