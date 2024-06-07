İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2024 Cuma / 1 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3167
  • EURO
    35,2688
  • ALTIN
    2466.54
  • BIST100
    10279.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan forvete sürpriz hamle! Hedefteki isim Vedat Muriqi
Spor

Beşiktaş'tan forvete sürpriz hamle! Hedefteki isim Vedat Muriqi

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. İspanyol basını, siyah beyazlıların Vedat Muriqi için Mallorca'ya teklifte bulunacağını belirtti. İşte detaylar...

7 Haziran 2024 Cuma 00:30 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan forvete sürpriz hamle! Hedefteki isim Vedat Muriqi
ABONE OL

Takımın başına Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi.

Defence Central'de yer alan habere göre; Siyah-beyazlı ekip, bir dönem Fenerbahçe'de oynayan La Liga ekibi Mallorca'nın golcü ismi Vedat Muriqi'i transfer etmeyi istiyor.

Haberde, Beşiktaş'ın ilk etapta transferi bonservis ödeyerek bitirmeyi hedeflediği belirtilirken, kiralama seçeneğine de gidilebileceği aktarıldı.

Ayrıca 30 yaşındaki yıldız Vedat Muriqi'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakabileceği dile getirildi.

LA LIGA'DAN TALİPLERİ VAR

Öte yandan Vedat Muriqi'e İspanya'dan da talipler var. Tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Girona'nın Vedat Muriqi ile ilgilendiği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Mallorca ile 33 maça çıkan yıldız oyuncu, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.