Dün oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanan, Gabriel Paulista için Beşiktaş açıklama yayınladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

Gabriel Paulista'nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Gabriel Paulista'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesi (biceps femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Gabriel Paulista'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.