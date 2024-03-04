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  • Beşiktaş'tan Galatasaray, TFF ve hakemler için sert açıklama! ''Artık maçlarımızda görmek istemiyoruz''
Spor

Beşiktaş'tan Galatasaray, TFF ve hakemler için sert açıklama! ''Artık maçlarımızda görmek istemiyoruz''

Beşiktaş, sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olmasının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı kulüp, açıklamalarında, 'Halil Umut Meler'i ve Koray Gençerler'i artık maçlarımızda görmek istemiyoruz' ifadeleri kullandı.

4 Mart 2024 Pazartesi 20:09 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Galatasaray, TFF ve hakemler için sert açıklama! ''Artık maçlarımızda görmek istemiyoruz''
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

Bu mücadeleden sonra siyah-beyazlı takım karşılaşmadaki orta ve VAR hakeminin bir daha maçını yönetmemesini istedi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI:

Biz Beşiktaşız. Asaletin, onurun ve mücadele ruhunun 121 yıl boyunca hiç solmadığı, her zaman şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazandığımız bir destanın mirasçılarıyız. Bizim için asıl olan, geçmişimizden gelen ve hiçbir zaman eğilmeyen onurlu duruşumuzdur.

Aylardır "Federasyonumuzun arkasındayız" diyerek işlerine gelmeyince "istifa" diye çağrı yapanların derbi maçtan sonraki düzeysiz tutumunu hayretle izledik. TFF Disiplin Kurulu'nu istediği saatte toplayıp istediği şekilde nasıl karar aldırabildiğini tüm kamuoyu da ibretle izlemiştir. Bu çifte standartlar, Türk futbolunun geleceği için büyük endişe yaratmaktadır ve çok ciddi sosyal yaralanmalara fırsat verecek niteliktedir.

Beşiktaş'tan Riva'ya sesleniyoruz!

Futbolumuzda tüm kaosların içinde adı geçen ve sürekli Beşiktaş'ın kritik maçlarına ısrarla atanan Halil Umut Meler'in dün vermiş olduğu oyunun akışını değiştiren skandal kararlar, futbolun adaletine olan güveni ortadan kaldıran ciddiyette hatalardır.

Derbide, Cenk Tosun'un penaltı pozisyonunda VAR incelemesi yapılmaması, Omar Colley'in pozisyonunda hafta içi gözleri görmeyen VAR'ın bu maçta şahin kesilen gözleriyle kararın kırmızı karta döndürülmesi ve oyunun sistemli olarak yavaşlatılmasına göz yumulması, Türk futbolunda alışıldık hale gelen, ancak asla alışılmaması gereken skandal kararlardır.

VAR masasındaki tavrıyla her maçta takımımızı bilinçli bir şekilde doğrayan Koray Gençerler'i de unutmuyoruz!

Beşiktaş camiası olarak, Halil Umut Meler'i ve Koray Gençerler'i artık maçlarımızda görmek istemiyoruz.

Adil bir rekabet düzeni oluşturulmayan Türk futbolunda masa başı oyunlarıyla elde edilen şampiyonlukların uluslararası karşılaşmalarda sonu hüsranla biten deneyimlerden öte bir sonuç getirmediği ortada olup, daha fazla vakit geçirilmeden futbolumuzda tüm organlarıyla kapsamlı ve çağdaş bir yeniden yapılanmanın bir an önce yapılması kaçınılmaz bir zorunluluktur.

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