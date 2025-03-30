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Spor

Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra gönderme

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından, iki kulüp arasındaki tarihi rekabet sosyal medyaya yansıdı. Siyah-Beyazlılar, 2017'deki bir paylaşıma atıfla 1991-92 sezonundaki namağlup şampiyonluklarını hatırlattı. Bu paylaşım, iki takım taraftarları arasında gündem oldu.

Haber Merkezi30 Mart 2025 Pazar 13:17 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra gönderme
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların ligdeki yenilmezlik serisini bitiren Beşiktaş, rakibine dikkat çeken bir göndermede bulundu.

Beşiktaş'ın 2017 yılında Avrupa Ligi son 16 turunda Lyon'a elendiği maçın ertesi günü Galatasaray, 2000 yılında kazandığı UEFA kupasını "Tarih bir kere yazıldı" etiketiyle paylaşmıştı.

8 YIL SONRA CEVAP!

Derbi zaferi sonrası Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap geldi.

Siyah-Beyazlılar, Galatasaray'ın 2017'deki gönderisini alıntıladı ve 1991-1992 sezonunda namağlup şampiyon olan Beşiktaş kadrosunun fotoğrafını paylaştı. Beşiktaş yaptığı paylaşıma, "Namağlup tek şampiyon" notunu düştü.

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