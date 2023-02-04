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Spor

Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert cevap: ''Palavra!''

Beşiktaş Kulübü, Twitter hesabından Galatasaray'ın 'Düşman değiliz, rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz' çağrısına cevap verdi.

4 Şubat 2023 Cumartesi 11:11 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert cevap: ''Palavra!''
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Beşiktaş, sosyal medya hesabından Galatasaray için bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın yaptığı "Düşman değiliz, rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz" çağrısına "Biz zamanında da susmadık ama adaleti herkes için istedik. Sesi çıkan olmamıştı. Adalet gün gelir herkese lazım olur. Haksızlığa zamanında karşı çıkmazsan sana lazım olduğunda da adalet isteyemezsin." şeklinde cevap veren siyah-beyazlılar, bu kez "Palavra" ifadesini kullandı.

Beşiktaş ayrıca gece saatlerinde de bir paylaşım yapmış ve "Açın gözlerinizi bakmayın şaşı, alayınız gelse yıkamaz şanlı Beşiktaş'ı." sözlerini kullanmıştı.

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