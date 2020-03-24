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Spor

Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı

Beşiktaş, sağ bek transferinde hızlı davrandı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Antalyaspor'un milli yıldızı Nazım Sangare'yi kadrosuna katmasını bildi.

24 Mart 2020 Salı 09:28 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 09:28
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Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibi G.Saray’a büyük bir çalım atmaya çalışıyor. Yeni sezon için sağ bek arayışlarına başlayan Beşiktaş, G.Saray’ın da transfer listesinde yer alan Antalyaspor’un Milli yıldızı Nazım Sangare ile anlaşma aşamasına geldi. Antalyaspor’un sözleşmesini 2022’ye kadar uzattığı Sangare’ye, transferde kolaylık sözü vererek imza attırdığı öğrenildi.

GÖKHAN’LA GÖRÜŞÜLÜYOR

Kadrodaki tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül’ün sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor. Siyah-Beyazlılar Gökhan Gönül ile 1 yıl daha devam etmek istiyor. Yıllık 1.6 milyon euro kazanan 34 yaşındaki oyuncudan indirim isteniyor. Görüşmeler sürüyor. Başarılı oyuncu bu sezon 23 karşılaşmaya çıkarken, 2 gol ve 3 asistlik performansıyla takıma katkıda bulundu.

(Akşam)

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