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Spor

Beşiktaş'tan Gaoussou Diarra açıklaması! ''Haberler tamamen asılsızdır''

Beşiktaş, İstanbulspor forması giyen Gaoussou Diarra ile ilgili çıkan transfer haberleri hakkında açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ21 Mayıs 2025 Çarşamba 15:35 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Gaoussou Diarra açıklaması! ''Haberler tamamen asılsızdır''
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Beşiktaş, İstanbulspor forması giyen Gaoussou Diarra ile ilgili çıkan iddialara cevap verdi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Gaoussou Diarra'nın kulübümüzün transfer gündeminde yer aldığı iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Daha önce de belirttiğimiz üzere transfer dönemi yaklaşırken kulübümüzle ilgili olumsuz algı yaratmak amacıyla masa başında kurgulanmış haberlere karşı dikkatli olunmasını taraftarlarımızdan bir kez daha önemle rica ederiz."

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