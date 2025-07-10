Beşiktaş, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, Gedson için çıkan Spartak Moskova haberlerini yalanladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz ve Spartak Moskova'nın, futbolcumuz Gedson Fernandes'in transferi için görüşmelere başladığıyla ilgili yazılı ve görsel medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Taraftarlarımızın bu tür masa başında kurgulanmış haberlere karşı dikkatli olmasını ve itibar etmemesini önemle rica ederiz."

BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ

Gedson Fernandes için daha önce de Rusya'dan Zenit'in adı gündeme gelmişti.

Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Gedson Fernandes, 12 gol attı ve 3 asist yaptı.