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Spor

Beşiktaş'tan Gedson için yeni hamle! Benfica ile pazarlık kızıştı

Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'sini elinde bulunduran Beşiktaş, kalan hakları almak için bastırıyor. Siyah-Beyazlılar, Benfica'ya 7 milyon euro teklif etti ancak Portekiz ekibi en az 20 milyon euro istiyor.

Akşam16 Mayıs 2025 Cuma 09:31 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Gedson için yeni hamle! Benfica ile pazarlık kızıştı
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Beşiktaş, yıldız orta sahası Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'sini almaktaki ısrarını sürdürüyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Siyah-Beyazlılar, başarılı orta saha oyuncusunun kalan yüzde 50'si için Benfica'ya 7 milyon euro teklif etti. Ancak Benfica'nın en az 20 milyon euro talep ettiği ve Beşiktaş'tan fiyat yükseltmesini istediği belirtildi.

Rus ve S.Arabistan ekiplerinin de radarında olan Gedson için, ara transfer döneminde teklifler yapılmıştı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise gelen teklifleri, "Bonservisinin tamamını almadan satmayız" diyerek reddetmişti. 26 yaşındaki başarılı oyuncu bu sezon 47 maçta forma giyerek 11 gol ve 2 asist kaydetti. Portekizli yıldız, kariyerinin en skorer dönemini geçiriyor.

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