İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8101
  • EURO
    50,2124
  • ALTIN
    5983.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan geleceğe yatırım! Genç orta saha gündemde
Spor

Beşiktaş'tan geleceğe yatırım! Genç orta saha gündemde

Beşiktaş'ın, ara transfer dönemi öncesinde Groningen forması giyen Stije Resink'i transfer listesine aldı. 23 yaş altı kontenjanına da uyan genç orta saha, siyah-beyazlıların radarına girdi.

TRT Spor19 Aralık 2025 Cuma 20:57 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan geleceğe yatırım! Genç orta saha gündemde
ABONE OL

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Siyah-beyazlıların transfer dönemi öncesi sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın Hollanda Eredivisie ekiplerinden Groningen forması giyen 2003 doğumlu Stije Resink'i gündemine aldığı kaydedildi.

23 YAŞ ALTI KONTENJANINA UYGUN

Stije Resink'in TFF tarafından belirlenen 23 yaş altı kontenjanına da uyduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Resink'in Groningen ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Hollandalı yıldızın güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

PERFORMANSI

Bu sezon Groningen'de 17 maça çıkan Hollandalı orta saha bu müsabakalarda 4 gol attı ve 5 asist üretti.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.