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Spor

Beşiktaş'tan genç oyuncu transferi!

Beşiktaş, altyapısında forma giyen Arda Berk Özüarap ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

24 Şubat 2024 Cumartesi 19:20 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan genç oyuncu transferi!
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Beşiktaş, altyapısında forma giyen Arda Berk Özüarap ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcumuz Arda Berk Özüarap ile bir araya geldi.

2018 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde sürdüren, Arda Berk Özüarap ile 2027-28 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı.

Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arda Berk Özüarap'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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