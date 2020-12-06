Beşiktaş'tan Ghezzal ve Rosier atağı

06 Aralık 2020 Pazar 09:40 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 09:40

Beşiktaş, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier’in kısa sürede takıma adapte olup etkili performans sergilemesi sonrasında erkenden kolları sıvadı.

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’den takıma geçici olarak kazandırılan Cezayirli kanat oyuncusu Ghezzal’in 6 maçta 3 asistlik performansa ulaşmasının ardından bu futbolcuyu gelecek sezon da takımda tutabilmek için çalışma başlatan yönetim, formül arayışında...

Kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan yıldız isim için Ocak ayında İngiliz ekibiyle görüşmelerin başlayacağı bildirildi.

Portekiz ekibi Sporting’den alınan Fransız sağ bek Valentin Rosier’in de 5 mücadeleyi 3 asistle tamamlayıp Gökhan Gönül’ün yerini etkili bir şekilde doldurması sonrasında Beşiktaşlı idareciler, bu futbolcuyu da kadroda tutmak için harekete geçecek.

Fanatik