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Spor

Beşiktaş'tan Ghezzal'ın ailesine geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'in kayınvalidesi ve oğlunun Fransa'da trafik kazası geçirdiğini açıkladı. Ghezzal'ın kayınvalidesi ve oğlunun hayati tehlikesi bulunmadığı, Cezayirli futbolcunun Fransa'ya gittiği belirtildi.

16 Ağustos 2023 Çarşamba 17:04 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Ghezzal'ın ailesine geçmiş olsun mesajı
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Beşiktaş, Rachid Ghezzal'in ailesinin Fransa'da trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

Siyah--beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ghezzal'ın kayınvalidesi ve oğlunun Fransa'da trafik kazası geçirdiği ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Ghezzal'ın kazanın ardından Fransa'ya gittiği aktarıldı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesinin Fransa'da trafik kazası geçirdiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Ghezzal, hayati tehlikeleri bulunmayan oğlu ile kayınvalidesinin tedavi süreçlerini takip etmek üzere Fransa'ya gitmiştir.

Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesine acil şifalar diler, Ghezzal ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

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