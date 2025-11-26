Beşiktaş'tan giden kahraman oluyor

Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen ve sezon başında takımdan ayrılan Keny Arroyo ve Ernest Muçi, yeni takımlarında yıldızlaştı. 19 yaşındaki Arroyo, Cruzeiro formasıyla Corinthians'a şık bir gol atarak taraftarın beğenisini topladı. Brezilya basını, "Sol kanattan etkili oyunuyla bir pozisyonu hazırladı, ardından Kaio Jorge'nin asistinde sert bir şutla üçüncü golü attı. Kramp nedeniyle oyundan çıktı. Arroyo, Cruzeiro'da 10 maçta 2 gol attı; Beşiktaş'ta aynı sayıya 14 maçta ulaşmıştı" diye yazdı. Trabzonspor'a kiralık gönderilen Ernest Muçi ise Başakşehir karşılaşmasında kalitesini gösterdi. Deplasmanda 4-3 kazanılan müsabakada yeni takımıyla ilk kez gol sevinci yaşayan Muçi, iki kez fileleri havalandırdı. Karşılaşma 3-3'lük skorla devam ederken 90+11'de ceza sahası dışından golü bulan Arnavut oyuncu, kahraman ilan edildi.