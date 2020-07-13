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Spor

Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni teklif

Beşiktaş Yönetimi, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin için yeni bir teklifte bulunacak.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:35 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:35
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Beşiktaş sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül’e yine bir teklif yapma kararı aldı. Siyah-Beyazlılar iki oyuncuya da aynı rakamı önerecek. Beşiktaş Gökhan ve Caner’e yıllık 550 bin euro garanti ücret ve 10 maçın üzerinde forma giymeleri durumunda 100 bin euroluk bonuslu bir sözleşme teklif edecek.

İki yıldız oyuncunun bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu. Görüşmeler bu hafta başlayacak. Gökhan Gönül’ü eski kulübü Fenerbahçe istiyor. Caner Erkin ile ise Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor.

Akşam

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