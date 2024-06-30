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Spor

Beşiktaş'tan Gökhan İnler'e veda

Beşiktaş, geçen sezon başında kadrosuna katılan Gökhan İnler'in takımdan ayrıldığını açıkladı. Siyah beyazlılar, Udinese'de sportif direktörlük yapacak olan İnler'e başarı dileklerinde bulundu.

30 Haziran 2024 Pazar 11:39 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Gökhan İnler'e veda
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Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun başında takıma katılan Gökhan İnler'in takımdan ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında, "Kulübümüzde görev aldığı iki ayrı dönemde de Beşiktaşlılık duruşuna yakışır mücadelesiyle fark yaratan, armamızı her ortamda layıkıyla temsil eden futbolcumuz Gökhan İnler'le vedalaşıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "Takımımızın formasıyla şampiyonluk kazanan, saha içinde ve dışında genç oyunculara verdiği destekle örnek olan Gökhan İnler'e İtalya'nın Udinese kulübünde yapacağı sportif direktörlük görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

Beşiktaş formasını 30 kez giyen Gökhan İnler, siyah-beyazlı takımda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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