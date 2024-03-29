Beşiktaş'tan golcü atağı! Hedefteki isim Michael Gregoritsch

Önümüzdeki sezon gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen Beşiktaş, listesini geniş tutuyor. Beşiktaş'ın futboldan sorumlu isimleri Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba, 2003 doğumlu stoper Querfeld'i izlemek istedikleri Avusturya-Türkiye maçında, forma şansı bulamayan genç oyuncuyu izleyemese de; başka bir isme dikkat çekti.

GREGORITSCH'E YAKIN TAKİP

Beşiktaş, Bundesliga takımlarından Freiburg'ta oynayan 1.92'lik golcü Michael Gregoritsch'i yakın takibe aldı.

Hazırlık maçında attığı 3 golle yıldızlaşan 29 yaşındaki Avusturyalı oyuncunun Freiburg'un birinci santrforu olmaması siyah-beyazlıların iştahını kabarttı.

KARİYER RAKAMLARI

Bugüne kadar 442 resmi maça çıkan Michael Gregoritsch, bu periyotta 104 gol atarken, 34 de asisti yapmayı başardı. Avusturyalı yıldız Milli takımda da 53 maçta rakip fileleri 15 kez havalandırdı.