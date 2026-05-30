  Beşiktaş'tan golcü operasyonu! Hedefte dünya yıldızı var
Spor

Beşiktaş'tan golcü operasyonu! Hedefte dünya yıldızı var

Beşiktaş'ın, Chelsea'nin 24 yaşındaki golcüsü Nicolas Jackson için harekete geçtiği öne sürüldü. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ30 Mayıs 2026 Cumartesi 22:45 - Güncelleme:
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdürürken; transfer komitesinin yıldız ismin peşinde olduğu iddia edildi.

İngiliz basınından TransferFeed'in haberine göre; siyah-beyazlı ekip, bonservisi Chelsea'de bulunan Nicolas Jackson için harekete geçti.

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Sezon kiralık olarak Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren ve beklentilerin gerisinde kalan yıldız forvet için kiralama teklifi yapılacağı aktarıldı.

Chelsea ile sözleşmesi 2033 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki forvetin, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun geleceğiyle ilgili vereceği kararı beklediği öne sürüldü.

GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

2025/26 sezonunda toplamda 34 maça çıkan ve 1320 dakika sahada kalan Nicolas Jackson, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

