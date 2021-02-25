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Spor

Beşiktaş'tan Göztepeli Atınç Nukan'a mesaj var: Bizimle görüşmeden...

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe forması giyen Atınç Nukan'a eski kulübü Beşiktaş'tan transfer hamlesi geldi. Altyapısından yetiştiği siyah beyazlı kulüp sezon sonu serbest kalacak Atınç'a, 'Bizimle görüşmeden başka bir takıma imza atma' dediği iddia edildi.

25 Şubat 2021 Perşembe 20:12 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 20:12
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim, Göztepe forması giyen eski futbolcusu Atınç Nukan'ı transfer listesine yazdı.

SEZON SONU...

Yaşadığı sakatlıkların izlerini silmeyi başaran ve Süper Lig'de Göztepe forması ile bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki Atınç için Beşiktaş'ın sezon sonu teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

"BİZİMLE GÖRÜŞMEDEN BAŞKA BİR TAKIMA İMZA ATMA"

Takvim'in haberine göre, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı stoperi, başka bir takıma kaptırmak istemeyen siyah beyazlıların Atınç'a, "Bizimle görüşmeden başka bir takıma imza atma" dediği iddia edildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen Atınç Nukan, 2015'te 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Alman ekibi Leipzig'e transfer olmuş, 2016-2018 yılları arasında ise kiralık olarak siyah beyazlı takımın formasını giymişti. Atınç, 2019'da ise bedelsiz olarak Göztepe'ye transfer oldu.

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