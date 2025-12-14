İSTANBUL 11°C / 6°C
  Beşiktaş'tan hakem tepkisi! ''Dur demenin zamanı geldi''
Spor

Beşiktaş'tan hakem tepkisi! ''Dur demenin zamanı geldi''

Trabzonspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta Asbaşkan Murat Kılıç, VAR kararlarına sert tepki göstererek “Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara artık dur denmeli” dedi. Kılıç, yabancı VAR konusunda haklı olduklarını vurgulayarak sabırlarının zorlandığını ifade etti.

14 Aralık 2025 Pazar 22:58
Beşiktaş'tan hakem tepkisi! ''Dur demenin zamanı geldi''
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 10 kişi Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.

Mücadele sonrası Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ'TAN VAR TEPKİSİ

VAR hakemine tepki gösteren Kılıç, "VAR hakemine sesleniyoruz. Güç transferi olmayan bir yerde VAR hakemi kurallara göre hakemi çağıramaz. Sahadaki hakemin her türlü kararına saygılıydık. Geçtiğimiz haftalarda çağrılması gereken pozisyonlarda VAR çağırmıyor. Bizim oyunumuz iyi olduğunda hemen oyunu nasıl kıracaklarına çok güzel karar veriyorlar. Yabancı VAR konusunda ne kadar haklı olduğumuzu buradan görüyorsunuz. Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara artık dur demenin zamanı geldi." sözlerini sarf etti.

Son olarak Murat Kılıç, "Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara dur demenin zamanı geldi. Biz ödeyeceğimiz bedeli ödedik. Beşiktaş ile uğraşmaktan vazgeçsinler. Sabrımızı zorlamasınlar. Bu şekilde hareket etmeye devam ederlerse biz de gerekeni yapacağız." dedi.

