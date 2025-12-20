Beşiktaş taraftarı, Trendyol Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor maçı öncesinde hakem kararları ve Türkiye Futbol Federasyonu'ne tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, tribünlerde açtıkları "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak" pankartıyla dikkat çekerken, federasyon aleyhine tezahüratlarda bulundu.
Öte yandan Beşiktaş, sosyal medya hesaplarından da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında, "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak! Kukla VAR" ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş'ın paylaşımı:
Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak!#kuklaVAR pic.twitter.com/R5muCzVWYj— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 20, 2025