Beşiktaş taraftarı, Trendyol Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor maçı öncesinde hakem kararları ve Türkiye Futbol Federasyonu'ne tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, tribünlerde açtıkları "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak" pankartıyla dikkat çekerken, federasyon aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan Beşiktaş, sosyal medya hesaplarından da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında, "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak! Kukla VAR" ifadelerine yer verildi.