20 Aralık 2025 Cumartesi
  • Beşiktaş'tan hakem tepkisi! ''Kukla VAR!''
Spor

Beşiktaş'tan hakem tepkisi! ''Kukla VAR!''

Beşiktaş taraftarı, Çaykur Rizespor maçı öncesinde hakem kararları ve Türkiye Futbol Federasyonu'na tribünlerden tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medyada yaptığı “Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak! Kukla VAR!” paylaşımıyla dikkat çekti.

20 Aralık 2025 Cumartesi 20:25
Beşiktaş taraftarı, Trendyol Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor maçı öncesinde hakem kararları ve Türkiye Futbol Federasyonu'ne tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, tribünlerde açtıkları "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak" pankartıyla dikkat çekerken, federasyon aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan Beşiktaş, sosyal medya hesaplarından da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında, "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak! Kukla VAR" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ın paylaşımı:

