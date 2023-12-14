İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2023 Perşembe / 2 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0011
  • EURO
    31,7426
  • ALTIN
    1897.92
  • BIST100
    7762.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan Hasan Arat haberine yalanlama!
Spor

Beşiktaş'tan Hasan Arat haberine yalanlama!

Beşiktaş Kulübü, Hasan Arat'ın Wout Weghorst'u veto ettiği şeklinde çıkan haberler için bir yalanlama açıklaması yayımladı. Siyah-beyazlı kulüp, çıkan haberlerin yalan olduğunu ve transfer çalışmalarını Samet Aybaba'nın yönettiğini belirtti.

14 Aralık 2023 Perşembe 14:49 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Hasan Arat haberine yalanlama!
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü, basında çıkan "Hasan Arat, Weghorst transferini veto etti" iddialarıyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Basında ve sosyal medyada, Başkanımız Hasan Arat'ın transferler konusunda bazı isimlere onay verip bazı isimleri veto ettiği şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalar Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Sayın Samet Aybaba tarafından yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

İŞTE O WEGHORST HABERİ

Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst'un menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılara önerildiği ve başkan Hasan Arat'ın menajerler aracılığıyla yapılan bu teklifi anında geri çevirdiği iddia edilmişti. Ayrıca, "Beşiktaş'ı bırakıp giden adamla işimiz olmaz. Onu geri almam" ifadelerini kullandığı ifade edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.