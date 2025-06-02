Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Henry Onyekuru ile ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Görsel basında ve sosyal medyada, Kulübümüzün profesyonel futbolcu Henry Onyekuru ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır.

Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."