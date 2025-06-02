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Spor

Beşiktaş'tan Henry Onyekuru açıklaması! ''Haberler tamamen asılsızdır''

Beşiktaş yaptığı açıklamada Henry Onyekuru ile ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı. İşte o açıklamanın detayları...

HABER MERKEZİ2 Haziran 2025 Pazartesi 17:31 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Henry Onyekuru açıklaması! ''Haberler tamamen asılsızdır''
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Henry Onyekuru ile ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Görsel basında ve sosyal medyada, Kulübümüzün profesyonel futbolcu Henry Onyekuru ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır.

Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

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