Beşiktaş yönetimi, hem sezon başında hem de devre arasında transfer listesine giren Steven Berghuis için bir kez daha atağa kalktı.

GHEZZAL YERİNE BERGHUIS

Yazın sözleşmesi bitecek olan Rachid Ghezzal ile vedalaşacak olan siyah-beyazlılar, yerine Hollandalı oyuncuyu transfer etmek istiyor. Ajax ile 1 yıl daha kontratı bulunan 32 yaşındaki sağ kanadın ayrılmayı düşündüğü ve bu nedenle gelecek tekliflere kapıyı açtığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Hollanda ekibinde yıllık 2 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcunun, ilk temas sonrası Beşiktaş'a sıcak baktığı belirtildi.

AYBABA VE UÇAR HOLLANDA'YA GİTTİ

Bunun üzerine futbol koordinatörü Samet Aybaba ve futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar görüşmeler için soluğu Hollanda'da aldı.

OCAK AYINDA MESAJ VERMİŞTİ

Kısa süre içerisinde oyuncunun menajeriyle masaya oturacak olan yönetim, anlaşma zemini arayacak. Berghuis, geçtiğimiz ocak ayında kendisine sorulan Beşiktaş sorusuna, "Beşiktaş'ın daha önce benimle ilgili araştırmaları olduğunu iyi biliyorum. Bu konuda bana da bilgi verildi. Transfer konusunda üç taraf var. Sadece bana bağlı değil. Futbolda ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz ama ben yazın ayrılmaktan yanayım" yanıtını vermişti.

BU SEZON PERFORMANSI

Ajax'ta bu sezon 26 maça çıkan Berghuis, 7 gol attı ve 10 asist yaptı.