Yeni sezonda iddialı bir takım kurmayı hedefleyen Beşiktaş, önceliğini hücum transferine verdi. Birçok isimle görüşme yapan Siyah-Beyazlılar, rotayı İsviçre'ye kırdı.

Kartal, İsviçre Milli Takımı'nda görev yapan forvet Breel Embolo, Zeki Amdouni ve sol kanat Okafor'la görüşmelere başladı. Yönetim, oyuncularla yaptığı görüşmeleri kısa süre içinde sonlandırmayı planlıyor. Monaco, 28 yaşındaki golcüsü Breel Embolo ile yolları ayırmayı düşünüyor.

Fransız ekibinin 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli beklentisi var. Siyah-Beyazlılar, bu transfer için 10 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda... Sezonu Benfica'da geçiren Zeki Amdouni'nin bonservisi Burnley'de... Portekiz ekibi, 24 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmadı. Milan, geride kalan sezonu Napoli'de geçiren 25 yaşındaki sol kanat Noah Okafor'u bonservisi veya zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Beşiktaş ise opsiyonsuz bir kiralama formülü üzerinde duruyor.