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Spor

Beşiktaş'tan IFAB'a: Görüşünüzü bekliyoruz

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuran Beşiktaş, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'ndan (IFAB) olaya ilişkin tavsiye görüşü istedi

06.02.2020  17:01 - Güncelleme: 06.02.2020  17:01

Beşiktaş Kulübü'nün Twitter hesabından, IFAB'ın Twitter hesabına yönelik yapılan paylaşımda, Futbol Kural Kitabı'nın "Oyunun Başlaması ve Tekrar Başlaması" hakkındaki 8. maddesi hatırlatılarak, "Tarafınızca belirlenen kuralların 8. maddesinin 2. fıkrasının açıkça ihlal edilmesi, Göztepe maçının skorunu doğrudan etkilemiştir. Olaya ilişkin tavsiye görüşünüzü bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşıma ayrıca "Beşiktaş kurban edildi" anlamına gelen BesiktasWasVictimized etiketi eklendi.

Beşiktaş, deplasmanda 2-1 kaybettiği Göztepe karşılaşmasında yediği ikinci gol öncesindeki pozisyonda "topun kendisi yerine rakibe verildiği" iddiasıyla TFF'ye başvurmuştu.

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