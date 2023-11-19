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Spor

Beşiktaş'tan iki gollü prova

Süper Lig'e verilen milli arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiren Beşiktaş, Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlı ekip 2-1 kazanmayı başardı.

19 Kasım 2023 Pazar 17:15 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan iki gollü prova
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Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Süleyman Seba anısına özel maçta Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçı Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Ante Rebic ve 33. dakikada Isaac Donkor (Kendi kalesine) attı. Sakaryaspor'un tek golü, 20. dakikada Kabongo Kasongo'dan geldi.

Beşiktaşta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yakup Arda Kılıç, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta Yakup Arda yerine 34. dakikada Gökhan İnler oyuna dahil oldu.

Beşiktaş, milli aradan sonra Süper Lig'de Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sakaryaspor ise milli ara sonrası ligde sahasında Erzurumspor ile karşılaşacak.

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