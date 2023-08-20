Beşiktaş'tan iki yıldıza imza

Dış transferde hareketli bir dönem geçiren Beşiktaş iç transferde de Cenk Tosun ve Salih Uçan ile anlaşma sağlanmak üzere.

SIRA İÇ TRANSFERDE

Dış transferde Rebic, Onana, Amartey, Emrecan Bulut, Chamberlain, Rashica ve Zaynutdinov'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta sıra iç transfere geldi. Siyah-beyazlılar, Mert Günok ve Necip Uysal'la sözleşme yenilerken Salih Uçan ve Cenk Tosun'un mukavelesinin uzatılması için görüşmeler sürüyor.

SALİH'İN BEKLENTİSİ 40 MİLYON

Yıllık 8.5 milyon TL ücret alan Salih Uçan'ın 40 milyon TL civarında beklentisi var. Yaz transfer döneminde Sassuolo ve Genoa'nın ilgilendiği milli futbolcuya yapılan ilk teklif 18 milyon TL olmuştu ancak yönetimin bu rakamı yukarı çıkaracağı kaydedildi.

İŞTE CENK'İN BEKLENTİSİ

Geçtiğimiz sezon attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlayan ve opsiyonu devreye giren Cenk Tosun'un yıllık kazancı otomatik olarak 10 milyon TL'den 18 milyon TL'ye yükselmişti. 32 yaşındaki milli yıldız, nisan ayında siyah-beyazlı idarecilerle yaptığı görüşmede 1.5 milyon Euro üzerinden bir anlaşma sağladı. Tecrübeli golcünün şu anki beklentisi de yine bu rakamın karşılığını almak.

YENİ HAFTA BEKLENİYOR

Yönetim, yeni haftada hem Salih Uçan hem de Cenk Tosun ile masaya oturacak ve anlaşma zemini arayacak.