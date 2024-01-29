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Spor

Beşiktaş'tan ikna turları! Danilo Pereira ve Carlos Soler için yoğun pres

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, transferde devreye girdi. İkinci başkan Yücel, siyah beyazlı ekibin PSG'den kadrosuna katmak istediği iki yıldız isim Danilo Pereira ile Carlos Soler için yoğun mesai harcıyor. İşte detaylar...

Fanatik29 Ocak 2024 Pazartesi 15:29 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan ikna turları! Danilo Pereira ve Carlos Soler için yoğun pres
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Ara transfer döneminde Adana Demirspor'la yollarını ayıran Norveçli sağ bek Jonas Svensson'u kadrosuna kattıktan sonra durgun bir dönem geçiren Beşiktaş, Paris Saint Germain'den 2 yıldızın peşine düştü!

PSG'YLE MASAYA OTURULDU

Siyah beyazlılarda İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Fransa'da 2 yıldız için PSG ile masaya oturdu. Fransa'ya giden Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in, Paris Saint Germain ile pazarlıklara başladığı belirtildi.

PEREİRA VE SOLER...

Beşiktaş, Danilo Pereira ile Carlos Soler transferi için Paris Saint-Germain ile temaslara başladı.

CAMPOS'LA DA GÖRÜŞTÜ

PSG Teknik direktörü Luis Enrique'nin ilk etapta kadrosunda tutmayı planladığı 2 isim için yoğun pres yapan Yücel'in, Fransız devinin sportif direktörü Luis Campos'la görüştüğü kaydedildi.

İKİ FORMÜL MASADA

Beşiktaş'ın tecrübeli stoper Danilo Pereira'yı bonservisiyle, deneyimli orta saha Carlos Soler için ise satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunduğu bildirildi.

İMZA AŞAMASINA GETİRMEYİ HEDEFLİYOR

Hüseyin Yücel'in, bu 2 isim konusundaki girişimlerini bu hafta içinde imza aşamasına getirmeyi amaçladığı kaydedildi.

KRİTİK HAFTA

Listesindeki oyuncularla görüşmelerini sürdüren Beşiktaş Yönetimi, Newcastle United'ın tecrübeli kaptanı Jamal Lascalles'i bu hafta resmen kadrosuna katmayı planlıyor. Beşiktaş'ın transfer temaslarında bulunduğu Lascalles, takımı Newcastle United'ın Fulham ile oynadığı FA Cup mücadelesinin kadrosundan çıkarıldı.

TRANSFER SÜRECİ...

İngiliz basını oyuncunun kadroya alınmama sebebi olarak sakatlığını gösterse de oyuncunun transferinde kolaylık sağlanması için Newcastle yönetimiyle görüşmeler yaptığı ve kadroya alınmama sebebinin transfer süreci olduğu belirtildi. Kartal, 3,5 yıllık anlaşma sağladığı oyuncuyu, bedelsiz olarak renklerine bağlayacak.

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