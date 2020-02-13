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Spor

Beşiktaş'tan ilk tepki! 'Herkes merak ediyor, neden böyle bir karar çıktı?'

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, TFF'nin Göztepe - Beşiktaş maçı kural hatası olmadığına karar vermesinin ardından açıklamalarda bulundu

13 Şubat 2020 Perşembe16:45 - Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 16:45

İşte Kemal Erdoğan'ın TRT Spor'a yaptığı açıklamalar

Kamuoyunun büyük çoğunluğu kural hatası olduğunu söylüyor. TFF, kural hatası yok dedi. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devleti. Var olan kural hatası, yok sayılamaz. Camiamızın haklarını savunacağız.

IFAB ve MHK raporlarının da bizimle paylaşılması için başvuruda bulunuyoruz ve bunu öğrenmenin de tüm kamuoyunun hakkı olduğunu düşünüyorum. Bunu herkes merak ediyor, neden böyle bir karar çıktı?

Sayın Sarvan, soru işaretleri olan kararlarda, faal hakemlerden oluşan 50 kişilik bir heyete sorduklarını ve oyladıklarını söyledi. Kural hatası olan pozisyon, 50 kişilik heyete soruldu mu, görüşleri nedir?

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