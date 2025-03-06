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Spor

Beşiktaş'tan İngiliz gazetesine ayar! ''Şahin değil kartal gözlerimiz var''

Geçtiğimiz günlerde 122. yaşını kutlayan Beşiktaş aynı zamanda logo değişikliğine gitti. İngilterenin önemli gazetesi The Sun ise siyah beyazlıların eski ve yeni logosunu paylaşarak 'Farklılıkları görebiliyorsanız, şahin gözelere sahipsinizdir' ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Beşiktaş'tan tarihi ayar geldi ve bir paylaşım yaparak' 1992'de yaptığınızın aynısı. Bizim kartal gözlerimiz var' notunu düştü. İşte detaylar....

AKŞAM6 Mart 2025 Perşembe 09:02 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan İngiliz gazetesine ayar! ''Şahin değil kartal gözlerimiz var''
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3 Mart'ta 122. yılını kutlayan Beşiktaş, aynı zamanda logo değişikliğine gitti. İngiliz gazetesi The Sun, Siyah Beyazlılar'ın eski ve yeni logosunu paylaşarak "Farklılıkları görebiliyorsanız, şahin gözelere sahipsinizdir" ifadelerini kullandı. Beşiktaş ise bu alaycı tavrı cevapsız bırakmadı. 1992 yılında The Sun'ın yaptığı logo değişiklini paylaşan Siyah-Beyazlılar, "1992'de yaptığınızın aynısı. Bizim kartal gözlerimiz var" notunu düştü. Sosyal medyada yaşanan bu diyalog gündem oldu ve birçok beğeni aldı. Bazı Beşiktaş taraftarları The Sun'a tepki gösterdi.

YENİ LOGODA FARKI BULUN

Hollanda basınından Vi ise "Farkı bulun: Beşiktaş yeni logosuyla doğum gününü kutladı" başlığını kullandı. Yayınlanan haberde, yeni logoda yapılan değişikliklerin anlaşılmadığı belirtildi. Siyah-Beyazlılar'ın resmi siteden yaptığı açıklamada ise güncellenen alanlar belirtilmişti. "Şanlı armamız yenilendi" başlığı ile yeni logosunu duyuran Kara Kartal, "Şanlı armamız, Kulübümüzün marka değerini daha iyi yansıtması, dijital ortamda ve baskı uygulamalarında daha belirgin hatlarla kullanılabilmesi amacıyla günümüz markalaşma standartları göz önünde bulundurularak yenilenmiştir.

HARFLER EŞİTLENDİ

Yenilenen armamız, bugüne kadar kullandığımız arma ile aynı form üzerine çizildi. 122 yıldır gururla taşıdığımız Türk bayrağı büyütüldü. Bayrak, köşe noktalarının zemindeki siyah sütunun sınırlarına oturtulması neticesinde armamızla daha uyumlu bir görünüm kazandı. Armamızda yer alan Türk bayrağındaki kırmızı renk, resmi Türk bayrağındaki kırmızı renkle aynı tona getirildi. Armamızın dış hattındaki siyah kontür kalınlaştırıldı. Beyaz kontür ile aynı kalınlığa getirilen siyah kontür, daha belirgin bir görünüme kavuştu. "B", "J" ve "K" harfleri aynı boyuta ve "1", "9", "0" ve "3" rakamları aynı kalınlığa getirilerek tipografik bütünlük sağlandı" ifadelerini kullandı. Bu duyurunun altına çok sayıda yorum yapıldı.

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