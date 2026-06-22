Beşiktaş'ın transferdeki hedefleri arasında yalnızca Dusan Vlahovic yer almıyor.

Siyah-beyazlıların, Juventus forması giyen Arthur Melo ve Michele Di Gregorio'yu da radarına aldığı öne sürüldü.

Türk futbolunun son yıllardaki transfer hamleleriyle dikkat çeken kulüplerinden Beşiktaş, Avrupa'nın önde gelen liglerinden ayrılması muhtemel yıldız isimleri yakından takip ediyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Juventus'tan ayrılması beklenen üç oyuncuyla ilgileniyor.

ARTHUR MELO

Juventus ile sözleşmesinin son dönemine giren Dusan Vlahovic'in yanı sıra, İstanbul ekibinin olumlu rapor verdiği bir diğer isim Arthur Melo oldu.

Brezilya ekibi Gremio'daki kiralık döneminin ardından Juventus'a geri dönen Arthur, uzun süredir İtalyan kulübünün planları arasında yer almıyor. Juventus'un, maliyeti yüksek ve beklenen katkıyı veremeyen oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak baktığı belirtildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun da Arthur'u yeniden takımında görmek istediği ifade edildi. İtalyan çalıştırıcı, Brezilyalı orta sahayı 2023-24 sezonunda Fiorentina'da çalıştırmıştı.

DI GREGORIO İÇİN ŞARTLAR ZOR

Öte yandan Juventus'un bir diğer oyuncusu Michele Di Gregorio da Beşiktaş'ın kaleci adayları arasında yer alıyor.

Ancak siyah-beyazlıların, İtalyan kaleci için talep edilen 15 milyon euroluk bonservis bedeline çıkmak istemediği aktarıldı. Bu nedenle Di Gregorio'nun isminin, Bayern Münih'in kalecisi Alexander Nübel'in gerisinde kaldığı kaydedildi.

Daha önce Juventus'un da ilgilendiği belirtilen Nübel'in, Beşiktaş'ın kaleci transferindeki öncelikli aday olduğu ifade edildi.

DOUGLAS LUIZ'E İLGİ YOK

Haberde ayrıca maliyet nedeniyle Douglas Luiz'in Beşiktaş'ın ilgisini çekmediği belirtildi.

Siyah-beyazlıların, transfer çalışmalarını sürdürdüğü ve Juventus ile olası temasların önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği öne sürüldü.