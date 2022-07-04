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Spor

Beşiktaş'tan Jackson Muleka için yeni teklif

Jackson Muleka'nın Burnley'ye transferi çıkmaza girince Beşiktaş yeniden devreye girdi ve futbolcunun kulübü Standart Liege'e yeni bir teklif sundu.

DHA4 Temmuz 2022 Pazartesi 16:22 - Güncelleme:
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Cenk Tosun ve Wout Weghorst ile güçlendirdiği forvet hattına, kanatta da oynayabilen bir futbolcu daha transfer etmek isteyen Beşiktaş, Burnley'e transferine kesin gözüyle bakılan Jackson Muleka için yeniden devreye girdi.

Geçen hafta Standart Liege ile Burnley bonservis konusunda anlaşmış ve Muleka için alınacak çalışma iznini beklemeye başlamışlardı. Ancak, oyuncunun Burnley'in verdiği ücreti düşük bulmasına ek olarak, çalışma izni almakta da sıkıntı yaşadığı iddiaları üzerine Beşiktaş yeniden devreye girdi. Muleka ile daha önceden anlaşan ve aynı teklifte kalan siyah beyazlılar, Standart Liege kulübüne yeni bir teklif sundu ve cevabı beklemeye geçti.

Bu transferin kısa süre içinde Beşiktaş lehine bitme olasılığı yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.

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