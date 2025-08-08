Beşiktaş, transfer gündemine gelen Jadon Sancho için ilk temasını gerçekleştirdi.

Rudy Galetti'nin haberine göre siyah-beyazlılar, Manchester United forması giyen İngiliz yıldızın maaş beklentisi ve olası anlaşma şartları hakkında bilgi talebinde bulundu.

Öte yandan oyuncunun yüksek maaş beklentisi ve anlaşma yapısının zorlukları nedeniyle transferin gerçekleşmesi şu aşamada mümkün görünmüyor.

Öte yandan Sancho'ya Juventus ve Borussia Dortmund'un da ilgisi bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Jadon Sancho, Londra temsilcisinde çıktığı 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.