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Spor

Beşiktaş'tan Josef de Souza'ya yeni sözleşme

Beşiktaş, Josef de Souza'nın sözleşmesini 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzattığını açıkladı.

AA31 Ocak 2021 Pazar 13:31 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 13:31
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Beşiktaş'ta Brezilya futbolcu Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş, mutluluktur. Josef de Souza'nın sözleşmesi 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarında videolu mesajına yer verilen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ise, "Sadece iki kararımdan hiç şüphe duymadım. İlki Beşiktaş'a gelmem, ikincisi Beşiktaş'la sözleşmemi yenilemek. En büyük Beşiktaş." ifadelerini kullandı.

Josef de Souza, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 16 maçta bir gol kaydetti.

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