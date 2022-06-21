Beşiktaş'tan Jovane Cabral hamlesi

Beşiktaş'tan sol kanat transferi için sürpriz bir hamle geldi. A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Sporting forması giyen Jovane Cabral için transfer görüşmelerine başladı.

Beşiktaş'ta sol kanat için Jackson Muleka halen ilk sırada yer alırken, siyah-beyazlılar Cabral'i ise kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

24 yaşındaki Cabral'in Sporting ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Sol kanatın yanı sıra forvette görev alabilen Yeşil Burun Adalı futbolcu, geçen sezonu kiralık olarak Lazio'da geçirdi. Cabral, Lazio'da 4 maçta süre aldı.