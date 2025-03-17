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Spor

Beşiktaş'tan kadro dışı iddialarına yalanlama! ''Haberler tamamen asılsızdır''

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi takımda bazı futbolcuların kadro dışı bırakılacağına dair basında çıkan iddiaları yalanladı. Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada 'Yazılı ve görsel basınla, sosyal medyada birçok futbolcumuzun kadro dışı bırakılacağı ve sezon sonunda birçoğuyla yollarımızın ayrılacağı iddiasıyla yayımlanan haberler tamamen asılsızdır.' ifadelerine yer verildi. İşte detaylar....

HABER MERKEZİ17 Mart 2025 Pazartesi 12:20 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan kadro dışı iddialarına yalanlama! ''Haberler tamamen asılsızdır''
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Beşiktaş, milli ara sonrası ligde Galatasaray'la oynanacak derbi öncesi bazı futbolcuların kadro dışı bırakılacağına ilişkin basında çıkan iddiaları yalanladı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama

Yazılı ve görsel basınla, sosyal medyada birçok futbolcumuzun kadro dışı bırakılacağı ve sezon sonunda birçoğuyla yollarımızın ayrılacağı iddiasıyla yayımlanan haberler tamamen asılsızdır.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynayacağımız maçlar öncesinde masa başında kurgulanarak servis edilen haberleri manidar bulduğumuzu ifade eder, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan bu tür haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK

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