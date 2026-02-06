İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Beşiktaş'tan kaleci hamlesi! Devis Vasquez İstanbul'a geldi

Transferin son saatlerinde kaleye hamle yapan Beşiktaş, Roma'nın Kolombiyalı kalecisi Devis Vasquez için anlaşmaya vardı. Genç file bekçisi İstanbul'a geldi.

AA6 Şubat 2026 Cuma 13:07 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan kaleci hamlesi! Devis Vasquez İstanbul'a geldi
ABONE OL

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu kaleci Devis Vasquez, İstanbul'a geldi.

İtalya'nın Roma kentinden İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen 27 yaşındaki Kolombiyalı file bekçisini kulüp yetkilileri karşıladı.

Havalimanından kendisi için tahsis edilen araca binen Kolombiyalı file bekçisi, sağlık kontrolleri için hastaneye gitti.

Beşiktaş'ın, Devis Vasquez'le sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Futbola, Kolombiya'nın İnternacional Palmira ekibinde başlayan Vasquez; Patriotas, Inter Bogota, Llaneros ve Guarani formalarını giydikten sonra İtalya'nın Milan ekibine transfer oldu. Vasquez, Milan'da yarım sezon forma giydikten sonra sırasıyla Sheffield Wednesday, Ascoli ve Empoli'de kiralık oynadı.

Sezon başında Roma'ya transfer olan Kolombiyalı eldiven, bu sezon İtalyan ekibinde forma şansı bulamadı.

Popüler Haberler
