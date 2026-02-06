İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Beşiktaş'tan kaleci hamlesi! İstanbul'a geliş saati açıklandı

Transferin son saatlerinde kaleye hamle yapan Beşiktaş, Roma'nın Kolombiyalı kalecisi Devis Vasquez için anlaşmaya vardı. Genç file bekçisinin bu akşam 19.30'da İstanbul'a geleceğini açıklandı.

HABER MERKEZİ6 Şubat 2026 Cuma 13:07 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan kaleci hamlesi! İstanbul'a geliş saati açıklandı
Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş, kaleci transferini de tamamlamaya yakın.

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Roma'nın 27 yaşındaki Kolombiyalı kalecisi Devis Vasquez, satın alma opsiyonlu kiralık olarak siyah-beyazlılara katılacak.

Habere göre taraflar arasında görüşmeler sürerken oyuncunun da Beşiktaş'a katılmaya istekli olduğu belirtildi.

27 yaşındaki Vasquez, İtalya'da Milan, Empoli ve şu anda Roma formalarıyla üç sezon geçirdi. Serie A'daki ilk maçına Empoli formasıyla çıkan Kolombiyalı kaleci, 2024/25 sezonunda 32 karşılaşmada görev aldı ve altı maçta kalesini gole kapattı.

BEŞİKTAŞ, GELİŞ SAATİNİ DUYURDU

Beşiktaş, yeni transferi Devis Vasquez'in bu akşam 19.30'da İstanbul'a geleceğini açıkladı.

