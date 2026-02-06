Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş, kaleci transferini de tamamlamaya yakın.

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Roma'nın 27 yaşındaki Kolombiyalı kalecisi Devis Vasquez, satın alma opsiyonlu kiralık olarak siyah-beyazlılara katılacak.

Habere göre taraflar arasında görüşmeler sürerken oyuncunun da Beşiktaş'a katılmaya istekli olduğu belirtildi.

27 yaşındaki Vasquez, İtalya'da Milan, Empoli ve şu anda Roma formalarıyla üç sezon geçirdi. Serie A'daki ilk maçına Empoli formasıyla çıkan Kolombiyalı kaleci, 2024/25 sezonunda 32 karşılaşmada görev aldı ve altı maçta kalesini gole kapattı.

BEŞİKTAŞ, GELİŞ SAATİNİ DUYURDU

Beşiktaş, yeni transferi Devis Vasquez'in bu akşam 19.30'da İstanbul'a geleceğini açıkladı.