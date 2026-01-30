İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2026 Cuma / 12 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5092
  • EURO
    51,7212
  • ALTIN
    6966.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan kaleye sürpriz hamle! Liverpool ile temas başladı
Spor

Beşiktaş'tan kaleye sürpriz hamle! Liverpool ile temas başladı

Beşiktaş, Liverpool forması giyen Gürcü kaleci Giorgi Mamardashvili için resmi temaslara başladı. Siyah-beyazlıların, 28 milyon euro piyasa değerine sahip file bekçisini kiralama formülüyle kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

HABER MERKEZİ30 Ocak 2026 Cuma 19:35 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan kaleye sürpriz hamle! Liverpool ile temas başladı
ABONE OL

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

Siyah-Beyazlılar, Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Giorgi Mamardashvili için resmi temaslara başladı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Gürcü kaleciyi kiralama formülüyle kadrosuna katmak için Liverpool'a teklifini yaptı.

TEKLİFİN DETAYLARI

Haberin detaylarında, Siyah-Beyazlılar'ın Gürcü eldiven için hazırladığı paket de ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin, Mamardashvili'nin geçici transferi için Liverpool kulübüne 2 milyon Euro kiralama bedeli teklif ettiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın sunduğu teklifte sadece tek sezonluk bir kiralama değil, oyuncunun performansına göre kiralık sözleşmesini uzatma opsiyonunun da yer aldığı belirtildi.

Yönetimin, oyuncunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi satın alma yerine kiralama yoluyla çözmek istediği ifade edildi.

PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Gürcü kaleci, bu sezon Liverpool formasıyla 5 resmi maçta görev aldı. Mamardashvili bu karşılaşmalarda 10 gol yerken, 1 maçta kalesini gole kapattı.

Giorgi Mamardashvili'nin güncel piyasa değeri 28 milyon euro seviyesinde.

ÖNERİLEN VİDEO

ATV tartışması kavgaya dönüştü: Çocuklarının önünde tekme tokat darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.