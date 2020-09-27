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Spor

Beşiktaş'tan Kalinic'e yeni teklif

Forvete Aboubakar'ı transfer eden Beşiktaş, Atletico Madrid'in golcüsü Nikola Kalinic'in de peşini bırakmış değil. Siyah beyazlılar, tecrübeli futbolcu için yeni bir teklifte bulundu.

27 Eylül 2020 Pazar 09:48 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 09:50
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Aboubakar'dan sonra Nikola Kalinic'i de kadrosuna katıp forvet transferini bitirmeyi planlayan Beşiktaş, Hırvat yıldızı ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.

Taraflar bonuslarla birlikte ilk etapta 2.5 milyon euroya anlaşırken, 32 yaşındaki futbolcu son anda imza parasıyla birlikte 3 milyon euro talep etmişti. Bunun üzerine Kartal, imkânlarını zorlayarak golcü oyuncuya önerdiği rakama 250 bin euro zam yaparak, 2 milyon 750 bin euroya çıktı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Futbolcudan da istediği rakamdan 250 bin euro indirim yapması talep edildi. Roma Kulübü'nün de ilgilendiği Kalinic'e kararını bir an önce vermesi gerektiği bildirildi. Beşiktaş, oyuncuyla anlaşması halinde taraflar arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Kalinic'in kulübü Atletico Madrid'e ise cüzi bir bonservis bedeli ödenecek. Bu transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Sabah

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